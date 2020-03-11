Alaçatı Ot Festivali ne zaman? 2020 Alaçatı Ot Festivali hangi gün başlıyor?

Alaçatı Ot Festivali’nde Ege yöresine ait çeşitli ve lezzetli otların tanıtımını yapılıyor. Organik ve doğal lezzetlerle buluşacak olan ziyaretçiler Alaçatı Ot Festivali ne zaman? sorusu hakkında bilgi almak istiyor. Nisan ayında yapılan Alaçatı Ot Festivali’nin bu sene 11’nci düzenlenecek. Festival hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ALAÇATI OT FESTİVALİ NE ZAMAN?

Her yıl düzenlenen Alaçatı Ot Festivali bu sene 02 - 05 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ALAÇATI OT FESTİVALİ NEDİR?

Alaçatı Ot Festivali, her geçen yıl daha da büyüyerek daha fazla katılımcı ve ziyaretçi ile gerçekleşiyor. Geçtiğimiz tüm yıllarda olduğu gibi bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan Alaçatı, Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla, taş evleriyle ve sıcakkanlı Ege insanıyla bu enfes festivale hazırlanıyor. Festival süresince yöreye ait lezzetli Ege otlarını tanıyabilir ve bu otlarla yapılan yöresel mezeler sayesinde, leziz Ege otlarını tatma fırsatını bulabilirsiniz.