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  3. Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Denizli’de yabancı uyruklu şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 grup arasında cadde üzerinde 22 bin TL’lik alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki tarafta birbirlerini darp etti. Olayda, her iki taraftan da Mojtaba Muhammat Ali Paur, Mohsen Hendiani ile Zahra Mır Raza isimli kadın yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralanan şahıslar birlikte kavgaya karışan toplamda 5 kişi gözaltına aldı. Yaralılar önce Denizli Devlet Hastanesi’ne ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayda gözaltına alınan 2’si kadın 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA


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