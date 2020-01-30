Akut Güvendeyim uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Güvendeyim uygulaması nasıl kullanılır?

Akut Güvendeyim uygulaması nedir, nasıl kullanılır? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yerini aldı. Türkiye’de çok sayıda fay hattı olması nedeniyle birçok ilde depremler oluşuyor. Son olarak yaşanan Elaığ değreminin ardından AKUT Güvendeyim uygulaması merak ediliyor.Güvendeyim uygulaması ile internete gerek olmadan konum bildiriliyor. Akut Güvendeyim uygulaması nedir, nasıl kullanılır? sorusunun yanıtı haberimizde..

AKUT GÜVENDEYİM UYGULAMASI NEDİR?



AKUT Güvendeyim, yakınlarınızın telefonuna tahmini konumunuz ve güvende olduğunuza dair kısa mesaj (SMS) ileten bir uygulama. AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Genel Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından geliştirilen Güvendeyim; deprem, sel ya da diğer acil durumlarda sevdiklerinize güvende olduğunuzu bildirmenizi sağlar. Böylece baz istasyonları meşgul edilmez ve afetten zarar görenler kolayca cep telefonları ile arama yapabilir.





AKUT GÜVENDEYİM NASIL KULLANILIR?



AKUT Güvendeyim uygulaması, iPhone ve Android telefonlar için mevcut. App Store veya Google Play Store'dan AKUT Güvendeyim ismini aratıp, uygulamayı telefonunuza indirin ve yükleyin. Uygulamayı kullanabilmek için ilk olarak ayarlar kısmına girmeniz ve en az 1 kişinin telefon numarasını kaydetmeniz gerekiyor.



Numarayı kaydettikten sonra 'Güvendeyim' butonu aktif hale geliyor. Deprem, yangın ya da farklı bir acil durumda butona bastığınız takdirde eklenen telefon numarasına tahmini konum ve güvende olduğunuza dair kısa mesaj yollanıyor. Güvendeyim uygulamasını indirmek ve numaraları eklemek dışında internet bağlantısına ihtiyacınız yok. Güvende olduğunuza dair mesajın gidebilmesi için kısa mesaj yani SMS hakkınızın olması gerekiyor.