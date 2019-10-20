Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Aksaray'da 2 genç evde ölü bulundu

Aksaray'da 2 genç evde ölü bulundu

Aksaray'da 2 genç evde ölü bulundu

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 2 genç evde ölü bulundu.

İstiklal Mahallesi Aksaray Caddesi'nde 2 katlı apartmanın ikinci katında birlikte kalan Ayşe E. (23) ile Abdulahat B'den (26) birkaç gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis, itfaiyenin yardımıyla evin kapısını kırarak, içeri girdi.

Sağlık ekipleri, evdeki Ayşe E. ve Abdulahat B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan hayrana fırça
Zehra estetik sorularına sus pus
'Doğum kilolarımla mutluyum'
Hayranıyla birlikte sahneden düştü
Sürpriz albüm geliyor 
<p>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya´nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel´i, katıldığı

Çavuşoğlu´ndan ´Gerçekleri Söyleyen´ Gabriel´e Övgü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Aliya İzzetbegoviç'in vefatının üzerinden 16 yıl geçti

2,5 saatlik mesafe 40 dakikaya inecek! Açılacağı tarih belli oldu