Aksaray sahur ve iftar vakti saati kaç? Aksaray iftar ve sahur vakti 2020 Diyanet tarafından yayınlandı!

Aksaray imsak ve sahur vakti arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Mübarek Ramazan ayının 24 Nisan Cuma günü başlaması vesilesiyle tüm hazırlıklar yapıldı. Oruç tutmak isteyen müminler de Aksaray sahur ve iftar vakti saatini merak ediyor. Mübarek Kadir Gecesiyle birlikte bizi bayrama ulaştıran Ramazan ayı dinimizde çok büyük öneme sahiptir. İşte Diyanet Aksaray iftar ve sahur vakti 2020...



AKSARAY SAHUR - İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet 2020 imsakiyesine göre Aksaray imsak vakti 04.18 olarak açıklandı.

AKSARAY İFTAR VAKTİ 2020!

24 Nisan Cuma günü başlayan Ramazan ayının ilk iftarı Aksaray’da 19.35 olarak açıklandı.

DİYANET AKSARAY 2020 İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN!

RESULULLAH EFENDİMİZİN RAMAZAN İLE İLGİLİ RÜYASI

Rüyamda acayip şeyler gördüm. Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı. Aldığı abdestler gelip, onu içindeki zor durumdan kurtardı. Birini gördüm, kabri onu sıkıyordu. Kıldığı namazlar gelip, onu kabir azabından kurtardı. Birine şeytanlar musallat olmuştu. Ettiği zikirler gelip, şeytandan onu kurtardı. Birinin de susuzluktan dili çıkmıştı. Tuttuğu Ramazan orucu gelip, susuzluğunu giderdi.

Birini zulmet sarmıştı. Yaptığı hac gelip karanlıktan çıkardı. Birine ölüm meleği gelmişti. Ana babasına yaptığı iyilikler gelip, ölümüne engel oldu, geciktirdi. Birini Müslümanlarla konuşturmuyorlardı. Sıla-i rahim gelip, ona şefaat etti, onlarla konuştu. Peygamberinin yanına gitmek isteyen birine engel oluyorlardı. Aldığı gusül, onu alıp yanıma getirdi. Ateşten korunmak isteyen birisine, sadakası gelip ateşe perde oldu. Birini zebaniler alıp Cehenneme götürürken, yaptığı emr-i maruf ve nehy-i münker gelip kurtardı. Biri Cehennem ateşine atılmıştı. Allah korkusu ile döktüğü gözyaşları gelip oradan kurtardı.

Birine amel defteri solundan verilirken, Allah korkusu gelip, defterini sağa aldı. Sevapları hafif gelen birine, kendinden önce ölen çocukları gelip, sevabını ağırlaştırdı. Cehennemin kenarında, korkudan titreyen birine, Allahü teâlâya olan hüsnü zannı gelince, titremesi durdu. Sırattan zorla geçen biri, Cennete geldi. Fakat kapılar kapalıydı. Kelime-i şehadeti gelip, onu Cennete koydu. [Taberani, Hakîm-i Tirmizi]

RAMAZAN AYINDA ORUCUN YERİ VE ÖNEMİ

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur’an’da ‘…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun’ (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar. Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah’ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

Açıktan oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da, oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır.

* Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Hadis-i şerifte, (Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz) buyuruldu. [Tirmizi] (Ama dini bir mazeret varsa oruç tutmamak günah olmaz.)

Ramazan ayında tutulan oruçlarla ve yapılan ibadetlerle Müslüman, Allah’a karşı tam bir teslimiyet içinde, iyi bir kul, örnek bir insan olma fırsatını elde eder. Yaptığı samimi tövbe ile tüm kötülüklerden, günahlardan ve hatalı davranışlardan temizlenip, güzellikler ve iyiliklerle dolu yepyeni bir hayat hazırlar kendisine. Huzur dolu bir yaşama kavuşur. Bütün bu güzellikleri bizlere veren Ramazan ayının kıymetini iyi bilelim. Ondan en iyi şekilde istifade ederek çok iyi değerlendirelim. Kur’an ayında Kur’an’a sımsıkı sarılalım. O’nu hayatımıza rehber edelim. Yüce Allah’tan bereket, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan’ın; bizlere ve tüm İslam âlemine hayırlara vesile olmasını dileriz.