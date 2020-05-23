Aksaray bayram namazı saati kaçta 2020? Diyanet Aksaray Ramazan Bayramı Duha (kuşluk) namazı saati vakti

Diyanet Aksaray Ramazan Bayramı namazı saati vakti ve Duha (kuşluk) namazı kılınışı gündemde en çok araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. Koronavirüsle mücadelemizin devam ettiği günlerde bu sene buruk bir bayram yaşayacağız. Büyüklerimizi evinde ziyaret edemeyecek ve bayram namazı kılamayacağız. Ancak Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, Müslüman vatandaşlar bayram namazı niyetiyle duha namazı kılabilecek. İşte Aksaray Ramazan Bayramı namazı saati vakti ve Duha (kuşluk) namazı kılınışı...

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

AKSARAY BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇ 2020?

Aksaray'da bayram namazı vakti 24 Mayıs 2020 Pazar günü saat 05:59:00 olarak açıklandı.

DİYANET BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.

Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür. Nitekim bu yıl da maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramının ilk gününde her ilin kendi bayram namazı saatinde minarelerden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanmasına ve herkesin bulunduğu yerde bu sevince katılmasına yönelik bir uygulama yapacaktır. Halkımızın da tıpkı önceki bayramlarda olduğu gibi gerekli temizliğini ve diğer hazırlıklarını yapması, giyim kuşamına özen göstermesi ve güneşin yükseldiği o bayram namazı vaktini heyecanla, dualarla, zikirlerle beklemesi uygun olacaktır. Böylece bayram namazını cemaatle kılamamanın hüznünü, bayram namazı vaktine sağ salim ulaşmış olmanın sevinci ve şükrü ile Allah’ın huzuruna durarak giderebilecektir. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek o günün bayram günü olduğunu ailesiyle birlikte idrak edecektir. Yukarıda açıklandığı gibi dileyen kardeşlerimiz bayram namazı niyetiyle, dileyenler de duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle namaz kılabileceklerdir.

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI NASIL KILINIR?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının Cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını söyledi. Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" açıklamasında bulundu.

2 REKATLIK DUHA NAMAZI KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet edilir.

-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

-Sübhaneke'yi okunur.

-Euzü-besmele çekilir.

-Fatiha Suresini okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur.

-Rüku'ya gidilir.

-Secdeye gidilir. Doğrulunur, ardında tekrar secdeye gidilir.

İKİNCİ REKAT

-Ayağa kalkarak kıyama durulur.

-Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur.

-Rükuya gidilir.

-Secdeye gidilir. Doğrulunur ve ardından tekrar secdeye gidilir.

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tekrarlanır.