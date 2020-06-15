Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Akşam namazı kaçta?

Akşam namazı güneş batışından sonra cemaatle ya da yalnız olarak kılınabilen bir namazdır. Namaz kılmak İslam’ın 5 şartından birisidir ve günde 5 vakit kılınması üzere farz kılınmıştır. Namazlar kıyam, rükû ve iki secdeden oluşur her bir bölümüne rek‘at adı verilir. Namaz kılacak kişi gerekli temizlik hazırlığını yaptıktan ve örtülmesi gereken yerleri örttükten sonra kıbleye dönerek kılacağı namaz için niyet eder. Peki, Akşam namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? İşte adım adım Akşam namazı kılınışı anlatımı sizlerle...



AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Akşam namazı güneş battıktan sonra kılınır. 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekat kılınan Akşam namazı cemaatle ya da yalnız olarak kılınabilir.

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AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

3 rekatlık Akşam namazı farzı kılınışı;

1. Rekat

Akşam namazını kılmak için; “Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının Üç rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

2.Rekat

Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu okuruz. Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

3.Rekat

Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Akşam namazının 2 rekatlık sünneti kılınışı;

1. Rekat

Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.