Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Akşam namazı kaçta okunuyor? İşte detaylar…

Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorusu namaz kılmak isteyen müminler tarafından merak ediliyor. Her gün güneşin batışından sonra kılınan beş vakit namazdan biri de akşam namazıdır. Akşam namazı kılanlar diğer vakit namazlarında olduğu gibi ilk önce sünneti değil, 3 rekat farzı kılarlar. Akşam namazı kılınışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Akşam namazı 3 rekat farz ve 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekattır.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

AKŞAM NAMAZI FARZININ 1. REKATI

Öncelikle akşam namazının farzına başlamadan önce niyet edilmelidir.

Niyet ederken şu sözlere yer verilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekatlık farzını kılmaya."

İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır. Bunun ardından namaza başlamak üzere Allah’u Ekber denilerek tekbir getirilir.

Tekbir getirildikten sonra ilk olarak Subhaneke duası okunur.

Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekilerek Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra zamm-ı sure denilen yani Kuran’ı Kerimden en az üç ayet okunur.

‘Allahu ekber’ diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere ‘Subhane Rabbiyel Azim’ denilir.

Rüku'dan doğrulur ve Semi ‘Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd’ denir.

Sonrasında ‘Allahu Ekber’ diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere ‘Subhane Rabbiyel Ala’ denir.

Ardından ‘Allah'u Ekber’ dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar ‘Allahu Ekber’ diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere ‘Subhane Rabbiyel Ala’ denir.

‘Allah'u Ekber’ denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

AKŞAM NAMAZI FARZININ 2. REKATI

2.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

‘Allahu ekber’ diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere ‘Subhane Rabbiyel Azim’ denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi ‘Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd’ denir.

Sonrasında ‘Allahu Ekber’ diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere ‘Subhane Rabbiyel Ala’ denir.

Ardından ‘Allah'u Ekber’ dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar ‘Allahu Ekber’ diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere ‘Subhane Rabbiyel Ala’ denir.

‘Allah'u Ekber’ diyerek oturulur. Oturduğumuzda Ettehıyyatü duası okunur.

‘Allah'u Ekber’ denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

AKŞAM NAMAZI FARZININ 3. REKATI

3.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyerek besmele çekilir.

Hemen ardından Fatiha suresi okunmaya başlanır.

‘Allahu ekber’ diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere ‘Subhane Rabbiyel Azim’ denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi ‘Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd’ denir.

Sonrasında ‘Allahu Ekber’ diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere ‘Subhane Rabbiyel Ala’ denir.

Arkasından ‘Allah'u Ekber’ dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar ‘Allahu Ekber’ diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere ‘Subhane Rabbiyel Ala’ denir.

‘Allah'u Ekber’ diyerek oturulur. Oturduğumuzda sırasıyla,

- Ettehıyyatü okunur.

- Salli ve Barik duaları okunur.

- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

En son, ‘Es Selamu Aleyküm Ve Rahmet’ullah’ diyerek önce sağa sonra sola selam vererek akşam namazının farzını tamamlarız.

AKŞAM NAMAZI SÜNNETİNİN 1.REKATI

Öncelikle akşam namazının sünnetine başlamadan önce niyet edilmelidir.

Niyet ederken şu sözlere yer verilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının iki rekatlık sünnetini kılmaya."

İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır. Bunun ardından namaza başlamak üzere ‘Allah’u Ekber’ denilerek tekbir getirilir.

Tekbir getirildikten sonra ilk olarak Subhaneke duası okunur.

Arkasından ‘Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim’ diye Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra zamm-ı sure denilen yani Kuran’ı Kerimden en az üç ayet okunur.

‘Allahu ekber’ diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere ‘Subhane Rabbiyel Azim’ denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi ‘Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd’ denir.

Sonrasında ‘Allahu Ekber’ diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere ‘Subhane Rabbiyel Ala’ denir.

Ardından ‘Allah'u Ekber’ dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere ‘Subhane Rabbiyel Ala’ denir.

‘Allah'u Ekber’ denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

AKŞAM NAMAZI SÜNNETİNİN 2.REKATI

2.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

‘Allahu ekber’ diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere ‘Subhane Rabbiyel Azim’ denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi ‘Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd’ denir.

Sonrasında ‘Allahu Ekber’ diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere ‘Subhane Rabbiyel Ala’ denir.

Ardından ‘Allah'u Ekber’ dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar ‘Allahu Ekber’ diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere ‘Subhane Rabbiyel Ala’ denir.

‘Allah'u Ekber’ diyerek oturulur. Oturduğumuzda sırasıyla,

- Ettehıyyatü okunur.

- Salli ve Barik duaları okunur.

- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

En son ‘Es Selamu Aleyküm Ve Rahmet’ullah’ diyerek önce sağa sonra sola selam vererek akşam namazının sünnetini tamamlarız.

AKŞAM NAMAZI KAÇTA OKUNUYOR?

Namaz vakitlerine, bulunduğunuz ile göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden bakabilirsiniz.

AKŞAM NAMAZI SAATLER İÇİN TIKLAYINIZ!