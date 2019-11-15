Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kaç rekat? İşte adım adım akşam namazı kılınışı..

Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorusu namaz kılmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Müslümanlar tarafından her gün güneşin batışından sonra kılınan beş vakit namazdan biri de akşam namazıdır. Akşam namazı diğer vakit namazlarında olduğu gibi ilk önce sünneti değil, ilk önce 3 rekat farzı kılınır. Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekat? diye araştıranlar için adım adım akşam namazı kılınışı haberimizde..

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

3 rekat farz ve 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekattır.

AKŞAM NAMAZININ 3 REKATLIK FARZININ KILINIŞI

AKŞAM NAMAZI FARZININ 1.REKATI

Öncelikle akşam namazının farzına başlamadan önce niyet edilmelidir.

Niyet ederken şu sözlere yer verilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekatlık farzını kılmaya."

İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır. Bunun ardından namaza başlamak üzere Allah’u Ekber denilerek tekbir getirilir.

Tekbir getirildikten sonra ilk olarak Subhaneke duası okunur.

Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekilerek Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran’ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Allah'u Ekber denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

AKŞAM NAMAZI FARZININ 2.REKATI

2.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda Ettehıyyatü duası okunur.

Allah'u Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

AKŞAM NAMAZI FARZININ 3.REKATI

3.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Hemen ardından Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Arkasından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda sırasıyla,

- Ettehıyyatü okunur.

- Salli ve Barik duaları okunur.

- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

En son, Es Selamu Aleyküm Ve Rahmet’ullah diyerek önce sağa sonra sola selam vererek akşam namazının farzını tamamlarız.

AKŞAM NAMAZININ 2 REKATLIK SÜNNETİNİN KILINIŞI

AKŞAM NAMAZI SÜNNETİNİN 1.REKATI

Öncelikle akşam namazının sünnetine başlamadan önce niyet edilmelidir.

Niyet ederken şu sözlere yer verilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının iki rekatlık sünnetini kılmaya."

İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır. Bunun ardından namaza başlamak üzere Allah’u Ekber denilerek tekbir getirilir.

Tekbir getirildikten sonra ilk olarak Subhaneke duası okunur.

Arkasından Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran’ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Allah'u Ekber denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

AKŞAM NAMAZI SÜNNETİNİN 2.REKATI

2.rekat için ayağa kalkıldığında öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

Sonrasında Fatiha suresi okunmaya başlanır.

Fatiha suresinden hemen sonra Zamm-ı sure denilen yani Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahu ekber diyerek Rüku’ya eğilinir.

Rüku’dayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim denilir.

Rükü'dan doğrulur ve Semi Allahulimen Hamideh Rabbena Lekel Hamd denir.

Sonrasında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir.

Ardından Allah'u Ekber dedikten sonra doğrularak oturulur, belli bir süre bekledikten sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Allah'u Ekber diyerek oturulur. Oturduğumuzda sırasıyla,

- Ettehıyyatü okunur.

- Salli ve Barik duaları okunur.

- Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

En son, Es Selamu Aleyküm Ve Rahmet’ullah diyerek önce sağa sonra sola selam vererek akşam namazının sünnetini tamamlarız.