Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 8 Kasım Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul akşam ezası saati sizlerle..

Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor. Müslümanlar bugünü en güzel şekilde değerlendirmek istiyor. Oruç tutarak sevap kazanmak isteyenler Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul akşam ezası ve iftar saati sizlerle..

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR? İŞTE İFTAR SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesi yer alan bilgiye göre İstanbul'da akşam ezanı 18:00'de,

Ankara'da 17:47'de

İzmir'de ise 18:13'de

Bursada'da 18:02'de

Çanakkale'de 18:12'de

Erzurum'da 17:13'te

Kocaeli'de 17:57'de

Konya'da 17:52'de okunacak.

CUMA GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Kandil cumayı cumartesiye bağlayan gece ise, cuma günü ve cumartesi günleri oruç tutulabilir. Efdal olanı cumartesi günü tutmaktır.

Kandil gecesi akşam namazından başlar sabah namazına kadar devam eder. Geceden önceki ve sonraki gündüz de oruçlu olmak en güzelidir. Ancak tek gün oruç tutulacaksa geceden sonraki gün oruç tutulması daha faziletlidir.

Dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir. (Kurtubi, el-Cami’ li Ahkami’l-Kur’an, Riyad 2003, XIV, 15)

Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece Teravih namazı kılınmakta ve Ramazanın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede Teravih namazı kılınmamaktadır.

Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin ilk cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. Gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.