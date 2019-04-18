Akşam ezanı kaçta okunuyor? 18 Nisan 2019 İstanbul, Ankara akşam ezanı vakti kaçta?

“Akşam ezanı kaçta okunuyor?” sorusu araştırılıyor. İstanbul, Ankara akşam ezanı vakti kaçta okunuyor? Berat Kandili 2019 yılında 19 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir. Berat Kandili (Beraat Kandili) İslam dininde mübarek kabul edilen gecelerden biridir. Berat Kandili’nde oruç tutan vatandaşlar iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.

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İSTANBUL'DA AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul'da akşam ezanının kaçta okunacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile açıklandı. İl il akşam ezanı, iftar saatlerine haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul'da akşam ezanı 19:53'te okunacak.

Ankara'da akşam ezanı 19:36'da okunacak

İFTAR NEDİR?

İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Kandil cumayı cumartesiye bağlayan gece ise, cuma günü ve cumartesi günleri oruç tutulabilir. Efdal olanı cumartesi günü tutmaktır.

Berat Kandili 'nin içinde olduğu ay olan Şaban ayını Peygamberimiz Hazreti Muhammed hep oruç ile geçirmiştir. Ramazan ayı dışında en çok oruç tutup namaz kıldığı ay bu aydır. Berat Kandili 'ni oruçlu geçirmek önemil bir ibadettir. Genellikle kandil günlerinden önce oruç tutulup kandil karşılanır. Ancak İslam âlimleri Berat Kandili orucunun kandil gecesinin gündüzünde tutulmasını öneriyor. Yani 11 Mayıs Perşembe günü Berat Kandili orucunuzu tutmanız tavsiye ediliyor. Berat Kandili gecesinde nafile namazı kılınmalıdır. Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr yani Hayır Namazı denir. Bu namaz yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

KANDİLLERDE ORUÇ BİR GÜN SONRA MI TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.

Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.