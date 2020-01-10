Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8754
  • 6,5218
  • 293.536
  • 118519
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Akrabaların kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı

Akrabaların kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı

Akrabaların kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Beyyazı beldesinde kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertlerinden Abdullah A.'nın Örnek Mahallesi'ndeki evinin önünde karşılaşmalarının ardından tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A, ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek Ömer A, Yaşar A, Hülya A. ile Hüseyin A'yı yaraladı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Yaşar A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde, Ömer A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan Hüseyin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken cinayet zanlısı Abdullah A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan Yaşar ve Ömer A. ile Abdullah A'nın amca çocukları olduğu öğrenildi.


Düzyatan ailesinin Finlandiya tatili
Acun Ilıcalı'nın unutkanlığı herkesi güldürdü
MasterChef'in finalinde yer almayan Rıfat ortaya çıktı!
Hercai'nin Miran'ı evleniyor!
Libido gitti, beyefendi Can Yaman geldi
<p>Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu 24 TV´de yayınlanan ´Analiz Sentez´ program

Mustafa Kartoğlu: Abu Dabi Emirliği Türkiye´ye Örtülü Savaş Açtı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İcatları ölümlerine sebep olan mucitler

Fotoğraflarda gözden kaçan komik detaylar