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Akraba cinayeti davasında muhtara ömür boyu hapis

Akraba cinayeti davasında muhtara ömür boyu hapis

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde iki akraba arasında muhtarlık seçimleri yüzünden çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 1 kişinin ölmesi, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan cinayet davasında tutuklu sanık muhtara ‘kasten adam öldürme’ suçundan 1 kez ömür boyu hapis, ‘kasten yaralama’ suçundan 7 kez 2’şer yıldan 14 yıl hapis cezası verildi.

Pınarbaşı ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 16 Haziran 2018’de meydana gelen olayda şüpheli mahalle muhtarı Rafer C., kuzeni Cüneyt C. ile gelecek olan mahalle muhtarlığı seçimleri yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmaya iki aile üyeleri de katılınca, kavgaya dönüştü. Tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavgada Rafer C., tüfekle Cüneyt C. ve karşı tarafa ateş etti. 55 yaşındaki Cüneyt C. hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Rafer C. tutuklandı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında hem müşteki hem de sanık olan tutuklu Rafer C., eşi tutuksuz Hürü C., Mehmet Ş.C., mağdurlar Abdullah C., Ayşenur C., Hasan C., Sadık C., Emine C., Habibe C., Esra C., ile öldürülen Cüneyt C.’nin eşi şikayetçi Adalet C. ile avukatlar hazır bulundu. ‘1 kişiyi öldürmek, 7 kişiyi yaralamak’ suçundan tutuklu yargılanan muhtar Rafer C., olayı önceki celse şöyle anlatmıştı: 

“Ben muhtarım. Geçmişten gelen bir husumetimiz vardı. Olay günü bana ve aileme küfür ettiler. Evlerimiz birbirine çok yakındır. Ben o an ahırdaydım, Mehmet Ş.C.’nin eşim Hürü’ye küfür ederek benim nerede olduğumu sorduğunu ahır penceresinden duydum. Dışarı çıktığımda olayı onlar başlattı, ilk onlardan ateş gelince ben de babadan kalma av tüfeğini ahırdan alarak ateş ettim. Ailemi ve kendimi korumak için hedef gözetmeden ateş ettim. Kim vuruldu, kim yaralandı görmedim.” 

Tutuklu sanık Rafer C. karar verileceği ile son sözü sorulunca ‘Pişmanım’ dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Rafer C.’ye ‘kasten adam öldürme’ suçundan 1 kez müebbet, ‘kasten yaralama’ suçundan 7 kez 2’şer yıl olmak üzere 14 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığın manevi kızı Şerife C.’nin fişekleri topladığı gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme, diğer sanıklara da verdiği cezaların gerekçeli kararını önümüzdeki günlerde UYAP’tan açıklayacak. 

İHA

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