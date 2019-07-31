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  3. Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Yunus Emre Aktaş'ı kurtarmak isteyen Deniz Taş (36), yaşamını yitirdi. Kurtarılan Aktaş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Perşembe ilçesi Yason Burnu Mevkii´nde meydana geldi. Yunus Emre Aktaş ve arkadaşı Deniz Taş serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Yunus Emre Aktaş, dalgalı denizde akıntıya kapıldı. Deniz Taş ve sahildekiler yardıma koştu. Aktaş kıyıya çıkarılırken, bu kez arkadaşı Deniz Taş akıntıya kapılıp kayboldu.

Bir kişinin drone ile havadan taradığı deniz yüzeyinde yeri belirlenen Deniz Taş, tekneye alınarak kıyıya alındı. İlk müdahalesi yapılan Taş, kaldırıldığı Perşembe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yunus Emre Aktaş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

 

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