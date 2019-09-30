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  3. Akıllara zarar savunma: Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı

Akıllara zarar savunma: Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı

Akıllara zarar savunma: Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan H.P., 'Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı' dedi.

Operasyon, geçen hafta Perşembe günü ilçeye bağlı Karayaka beldesinde gerçekleştirildi. Beldede yaşayan H.P.’nin bahçesine izinsiz Hint keneviri yeştiştirdiği ihbarı üzerine Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

92 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

H.P.'nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada ekili halde 122 kök Hint keneviri, 71,7 kilogramı kurutulmamış toplam 92,9 kilogram esrar ele geçirildi. İzinsiz Hint keneviri ekimi ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alınan H.P.’nin emniyetteki ifadesinde ''Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı'' dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

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