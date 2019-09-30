Akıllara durgunluk veren olay! Tabutun içinden ceset yerine bu çıktı!

Bir duyumu değerlendiren Adapazarı Budaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Kom Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri gece saat 01.00 sıralarında Adapazarı Abalı Mahallesi Bostancı Caddesinde Cami yanında bulunan kullanılmayan lojmanda arama yaptı.

TABUTTAN CESET DEĞİL; BONZAİ ÇIKTI

Yapılan arama neticesinde Lojmana ait bir odada bulunan tabut içerisinde bez altında, 9 poşet, tabut altındaki toprak altında zulalanmış 11 poşet olmak üzere toplamda 20 poşet 10 kilo 200 gram uyuşturucu bonzai maddesi bulundu. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda ise; 1 adet hassas teraziye, 1 adet kamera kayıt cihazına, 1 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAYDA 2 GÖZALTI

Olayın şüphelileri S.G. isimli kadın ve Ö.G. isimli şahıslar gözaltına alınmış olup, Jandarmadaki işlemlerinin ardından gün içerisinde mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

(İHA)