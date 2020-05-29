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  3. Akılalmaz olay! Park halindeki araç 4 kişiyi yaraladı
29 Mayıs 2020 Cuma 15:28 | Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Park halindeki araç 4 kişiyi yaraladı

Akılalmaz olay! Park halindeki araç 4 kişiyi yaraladı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde park halinde olan araç hareket edince, durdurmak isteyen 4 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Kisecik Mahallesi Saklı Cennet piknik alanında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücü Mesut İ. idaresindeki otomobil piknik alanına el freni çekilmeden park edildi. 

Yokuş aşağı giden aracı durdurmak isteyen arkadaşlardan biri araç altında kalırken, sürücü Mesut İ. ile diğer 2 arkadaşı da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri araç altında kalan yaralıyı çıkartırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


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