Akılalmaz olay! Park halindeki araç 4 kişiyi yaraladı

Alınan bilgiye göre, sürücü Mesut İ. idaresindeki otomobil piknik alanına el freni çekilmeden park edildi.

Yokuş aşağı giden aracı durdurmak isteyen arkadaşlardan biri araç altında kalırken, sürücü Mesut İ. ile diğer 2 arkadaşı da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri araç altında kalan yaralıyı çıkartırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.