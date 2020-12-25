Akılalmaz olay! Kovid-19 tedavisinden sonra aksanı değişti

İngiltere'de koronavirüs tedavisinde ilginç bir olay yaşandı. Liverpool’lu Wayne Oldham, Kovid-19 tedavisi nedeniyle 11 hafta boyunca büyük bir yaşam mücadelesi verdi. Tedavisi sırasında komaya giren hasta, komadan uyandıktan sonra tuhaf bir İskoç aksanıyla konuşmaya başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Louise Oldham, uygulanan tedaviden sonra kocasında ortaya çıkan bu tuhaf yan etkiden bahsetti. Wayne, ventilatörde 6 hafta geçirmesinin ardından uyandığında tuhaf bir İskoç aksanı vardı.

Virüsü kaptıktan sonra zorlu bir süreçten geçen ve mucize eseri hayatta kalan Wayne Oldham için büyük bir sevinç içinde olsalar da durumun tuhaflığı aileyi endişelendirdi. 46 yaşında Wayne Oldham, virüs akciğerlerine saldırdıktan sonra 11 hafta hastanede kaldı ve ventilatöre bağlı olduğu süre boyunca sürekli kabuslar yaşadığını anlattı.

"UMUTLAR TÜKENMİŞTİ"

Aintree Hastanesi'nde son olarak ECMO adlı kalbin ve akciğerin işlevlerini üstlenen makineye bağlandığında neredeyse umutlar tükenmişti. Fakat bu büyük savaştan 21 Aralık Pazartesi gecesi sağ kurtularak arkadaşları, ailesi ve komşularının da alkışlarıyla taburcu edildi.

Louise, ventilatörden çıkarıldıktan hemen sonra Wayne yaptığı video görüşmeden bahsetti. Louise, ilk olarak yaptığı video görüşmesinde Wayne'in yaşadığı zorlu süreç nedeniyle konuşmakta zorlandığını ve yüzünde oksijen maskesi olduğu için ilk anda konuşamadığını belirtti.

İlk başta hayal gördüğünü ve 10 hafta boyunca onu görmeye gelmemekle suçladığını, kaçıp sütçü olacağına dair tuhaf hayallerden bahsettiğini söyledi.

"TRAVMATİK BİR GERİ DÖNÜŞ"

Fakat asıl gariplik maskeyi çıkardığında ortaya çıktı. Wayne, maskeyi çıkartıp konuşmaya başladığında Louise kocasının garip bir İskoç aksanıyla konuştuğunu fark etti.

İki çocuk babası Wayne, bilinçsizken güçlü bir sedasyon altında olduğunu ve geri dönme deneyiminin travmatik olduğunu söyledi. Wayne, komada geçirdiği uzun süreden kaynaklanan sinir hasarından muzdaripti ve bu durum da tekrar yürümeyi öğrenmek için haftalarca rehabilitasyona ihtiyacı olduğu anlamına geliyordu.

