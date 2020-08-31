Akik taşı nedir, ne işe yarıyor? Akik taşının faydaları nelerdir?

Popüler taşlar arasında yer alan Akik taşının birçok faydası olduğuna inanılmaktadır. Mide ve bağırsak ağrılarına, bedenimizde olan gerginliğe, strese iyi geldiği bilim adamlarınca kanıtlanmıştır. Sert bir yapıya sahip olan Akik taşının faydaları siyah noktalara da iyi geldiği belirtilmiştir.

AKİK TAŞI NEDİR?

Doğada birçok çeşidi ile bulunan Akit taşı, yemen taşı adıyla da bilinmektedir. Takı, kolye ve aksesuar olarak çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

AKİK TAŞI FAYDASI NEDİR?

Akik taşının beden üzerinden birçok olumlu özellik gösterdiği saptanmıştır. Sivilce, akne ve siyah noktalara iyi geldiği, kemik ağrısı yaşayan kişilerde ağrıyı hafiflettiği gözlemlenmiştir. İnsanları ruhsal olarakta iyileştirildiği öne sürülen Akik taşının, uykusuzluğa ve strese iyi geldiği belirtilmiştir.

Bazı inanışlara göre de Akik taşının her türlü beladan koruduğu ya da pozitif olayları üzerine çektiği iddia edilmiştir.

AKİK TAŞININ ANLAMI

Bundan yaklaşık 10 yıl öncesine kadar akik taşları özellikle İslam coğrafyasındaki ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Hz. Muhammed'in akik taşından yapılmış bir yüzük kullandığı bazı sahih hadis ve sünnet kaynaklarında rivayet edilmektedir.

Bu taşın şifalı olduğunda dair inanışlar günümüze kadar ulaşmıştır. Özellikle aksesuar olarak birçok üründe kullanılmaktadır.