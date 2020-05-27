Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7713
  • 7,4224
  • 371.587
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
27 Mayıs 2020 Çarşamba 07:15 | Son Güncelleme:

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 04.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,05 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 290 ila 295 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Öte yandan aynı bölgenin yakınlarında saat 03.40'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.


Trump yeni bir savaş başlattı... 'Başkan olarak buna izin vermem'
Yasak kalktı, esnaf akın etti!
Uyarı üstüne uyarı geldi... Dikkat! Günlerce sürecek
ABD müdahale edecekti! Peş peşe geliyorlar... İran tarih verdi
Dur ihtarına uymayan sürücü polise çarparak kaçtı
MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kara yolları onlara kaldı! Objektiflere yansıyan kareler...

ŞOK 27 Mayıs - 2 Haziran aktüel ürünler kataloğu çıktı!