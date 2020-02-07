Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9817
  • 6,5743
  • 301.035
  • 122682
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD), Akdeniz'de On İki Ada açıklarında saat 06.11'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 14.6 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın bölge Muğla'nın  Datça ilçesi olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü  (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları, derrinliğin, 10.3 olarak açıkladı. 

KRDAE, Girit açıklarında 05.16 ve 05.23'te de 4.0 ile 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha kaydetti.


Mahcup tavırlar aşkı ele verdi!
Yemin'in Reyhan'ı sosyal medyanın gündeminde!
Tolga Sarıtaş'tan 'Çukur' açıklaması
Ünlü oyuncu 20 kilo verdi! Sırrını açıkladı
Hakan Ural'dan Seda Akgül açıklaması
<p>İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyes

Canan Karatay´dan Koronavirüs Çıkışı... Formülünü Açıkladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

kayseri'de aşırı rüzgar çatıları uçurdu, duvarları yıktı