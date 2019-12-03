Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinden yaklaşık 158 kilometre açıkta 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AA