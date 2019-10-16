Akçaabat köfte tarifi: Akçaabat köfte nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?

Akçaabat köfte tarifi lezzetine düşkün bireyler tarafından araştırılıyor. Akçaabat köfte nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? Akçaabat köftesi Trabzon'un Akçaabat yöersinde 1930'lu yıllarda lokantacılar tarafından yapılmıştır. Akçaabat köftesini diğer köfte türlerinden ayıran en önemli özellik söz konusu köftenin üretiminde kullanılan etin doğal ortamda ve kendine has bir filoruga sahip bölge yaylalarında yetiştirilmiş danalardan elde edilmiş olmasıdır. Yörenin otlarının bu hayvanların üzerindeki etlerine vermiş olduğu tad ile köfteye ayrı bir damak lezzeti vermektedir. İşte en güzel Akçaabat köfte tarifi ve yapılışı

AKÇAABAT KÖFTE TARİFİ

Akçaabat Köftesi İçin Malzemeler :

-500 gr köftelik kıyma

-1 adet yumurta sarısı

-1 yemek kaşığı toz şeker

-1 çay kaşığı kimyon

-1 çay kaşığı kırmızı pul biber

-2 diş rendelenmiş sarımsak

-Tuz, karabiber

AKÇAABAT KÖFTE NASIL YAPILIR?

Akçaabat Köfte yapılışı ; Bir kap içine 500 gr köftelik kıyma koyun. Kıymanın oranı %70 dana %30 koyun etinden olacaktır. Daha sonra kıymanın üzerine 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, tuz ve karabiber ekleyin. Yaklaşık 5 dakika kadar iyice yoğurun.

Hazırladığınız akçaabat köftesi harcının üzerini kapatıp, 1 gece buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Daha sonra geniş bir teflon tavayı orta ateş üzerinde ısıtın. Tava içine yağ koymaya gerek yok. Köfte harcından cevizden büyük parçalar alın. Elinizde yuvarlak şekli verin. Tavada arkalı önlü pişirin.

Hazırladığınız akçaabat köftesini sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Akçaabat köftesi, piyaz, kızarmış biber, kızarmış domates, yöresel ekmek ve yanında içecek olarak ayran ile servis edilir.