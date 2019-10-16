Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8794
  • 6,5074
  • 281.337
  • 94137.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Akçaabat köfte tarifi: Akçaabat köfte nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?

Akçaabat köfte tarifi: Akçaabat köfte nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?

Akçaabat köfte tarifi: Akçaabat köfte nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır"

Akçaabat köfte nasıl yapılır? Akçaabat köfte tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Trabzon'un Akçaabat yöresine ait olan bu muhteşem lezzet 1930'lu yıllarda lokantacılar tarafından yapılmıştır. MasterChef Türkiye yarışma programının 16 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılardan çeşitli yörelere ait köfteler pişirmelerini söylediler. İşte Akçaabat köfte yapılışı ve malzemeleri

Akçaabat köfte tarifi lezzetine düşkün bireyler tarafından araştırılıyor. Akçaabat köfte nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? Akçaabat köftesi Trabzon'un Akçaabat yöersinde 1930'lu yıllarda lokantacılar tarafından yapılmıştır. Akçaabat köftesini diğer köfte türlerinden ayıran en önemli özellik söz konusu köftenin üretiminde kullanılan etin doğal ortamda ve kendine has bir filoruga sahip bölge yaylalarında yetiştirilmiş danalardan elde edilmiş olmasıdır. Yörenin otlarının bu hayvanların üzerindeki etlerine vermiş olduğu tad ile köfteye ayrı bir damak lezzeti vermektedir. İşte en güzel Akçaabat köfte tarifi ve yapılışı

AKÇAABAT KÖFTE TARİFİ

Akçaabat Köftesi İçin Malzemeler :

-500 gr köftelik kıyma

-1 adet yumurta sarısı

-1 yemek kaşığı toz şeker

-1 çay kaşığı kimyon

-1 çay kaşığı kırmızı pul biber

-2 diş rendelenmiş sarımsak

-Tuz, karabiber

AKÇAABAT KÖFTE NASIL YAPILIR?

Akçaabat Köfte yapılışı ; Bir kap içine 500 gr köftelik kıyma koyun. Kıymanın oranı %70 dana %30 koyun etinden olacaktır. Daha sonra kıymanın üzerine 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, tuz ve karabiber ekleyin. Yaklaşık 5 dakika kadar iyice yoğurun.

Hazırladığınız akçaabat köftesi harcının üzerini kapatıp, 1 gece buzdolabında dinlenmeye bırakın.
Daha sonra geniş bir teflon tavayı orta ateş üzerinde ısıtın. Tava içine yağ koymaya gerek yok. Köfte harcından cevizden büyük parçalar alın. Elinizde yuvarlak şekli verin. Tavada arkalı önlü pişirin.

Hazırladığınız akçaabat köftesini sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Akçaabat köftesi, piyaz, kızarmış biber, kızarmış domates, yöresel ekmek ve yanında içecek olarak ayran ile servis edilir.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli bu kez gemileri yaktı!
Oğuzhan ve Yağmur'dan ortak ayrılık açıklaması
Kadın'da Sarp öldü mü? Açıklama geldi
Cannes'da jön yarışı! Sosyal medya karıştı
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
<p>Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 1875 yılında ‘Dereyolu’ olarak gündeme getirilen Kara

Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Tamamlanıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı'nda da teröristlerin üzerinde "Fırtına" gürlüyor

Kuzey Kore lideri Kim beyaz atıyla "kutsal" dağa çıktı