11 Kasım 2020 Çarşamba 16:23 | Son Güncelleme:
Akademi Beyoğlu'nda online “fotoğraf atölyesi” başlıyor...
Beyoğlu Belediyesi Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi online ücretsiz eğitimlerine bir yenisini daha ekliyor.
“Online Temel Fotoğrafçılık Eğitimleri” altı haftalık hızlandırılmış dersler halinde video konferans uygulaması “Zoom” üzerinden başlıyor.
Fotoğraf Eğitmeni Timur Tahmaz’ın vereceği eğitimlerde, katılımcılar; fotoğrafçılığın temel kuralları, fotoğraf makineleri ve ekipmanları, analog ve dijital makinelerin çalışma prensibi, Estantane, Diyafram, ISO değerlerini öğrenecekler.
Çekim teknikleri ve Kompozisyon kurallarının da anlatılacağı kapsamlı teorik eğitimin ardından, katılımcılar pratik uygulama eğitimlerine geçecekler.
Uygulama eğitimleri Timur Tahmaz’ın eşliğinde Beyoğlu’nun tarihi ve kültürel mekanlarında yapılacak.