AK Partili Rümeysa Kadak trafik kazası geçirdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya çıkışı yakınlarında trafik kazası geçirdi.

AA'nın haberine göre, seçim bölgesi İstanbul'dan Ankara'ya gitmekte olan Kadak'ın makam aracı, bir tır ile bariyerler arasına sıkıştı.

Sağlık ekipleri, kazayı sıyrıklarla atlatan Rümeysa Kadak'ın yanı sıra annesi, danışmanı ve şoförüne olay yerinde müdahale etti.

RÜMEYSA KADAK KİMDİR?

Rümeysa Kadak, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Şu an görevine devam ederken SOAS Londra Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2016'da Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcılığı yaparak üniversite yönetimine katıldı.

Eğitim hayatına devam ederken, KADEM, Meridyen Derneği, Organize Deliler, Okçular Vakfı, Gea Arama Kurtarma Derneği, Münazara ve Hitabet Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında ve birçok üniversite kulübünde aktif görev alarak ulusal ve uluslararası birçok projeye liderlik etti. Dünya şampiyonlarının katıldığı münazara turnuvalarını koordine etti.

Başkanlığını yaptığı Münazara kulübü, ulusal ve uluslararası pek çok ödül kazanırken AK Parti Sivil Toplum Farkındalık Ödüllerinde Yılın Eğitim Projesi Ödülüne layık görüldü. Eğitim hayatını medya ve eğitim alanlarında 4 farklı stajla tamamladı. 21 Mayıs 2017'de AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde MKYK Üyeliğine seçildi. 2017-2018 yıllarında AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç milletvekilidir.

Kadak, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.