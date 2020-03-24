AK Parti'den 'İnanırsak yaparız, beraber başarırız' mesajı
AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz inanmışız ve bu işi başaracağız" sözleri de yer aldı.
AK Parti'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, "İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz." sözlerinin yer aldığı bir video klip yayımlandı.
AA'nın aktardığı habere göre, partinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalara yer verildi.
İnanırsak yaparız, beraber başarırız. 83 milyon tek yüreğiz. #BirlikteBaşaracağız ���� pic.twitter.com/zt4e0R2c54— AK Parti (@Akparti) March 24, 2020
Videoda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz inanmışız ve bu işi başaracağız." sözleri de yer aldı.