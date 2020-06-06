Aile meclisi kararıyla İrem'e ölüm

İrem, 20 gün sonra banyoda babasının tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile kız, bir gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği de 3 ay yaşayabildi. Soruşturma kapsamında babası, annesi, 2 ağabeyi ve 3 amcası gözaltına alındı. Ağabey M.A.B, cinayeti aile meclisinin kararıyla işlediğini ağlayarak itiraf etti.