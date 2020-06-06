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  3. Aile meclisi kararıyla İrem'e ölüm
06 Haziran 2020 Cumartesi 04:59 | Son Güncelleme:

Aile meclisi kararıyla İrem'e ölüm

Aile meclisi kararıyla İrem'e ölüm

Şanlıurfa'daki Bahçe Ailesi, geçen yıl kızları İrem (17) nişanlısından ayrılınca Mersin'e taşındı.

İrem, 20 gün sonra banyoda babasının tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile kız, bir gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği de 3 ay yaşayabildi. Soruşturma kapsamında babası, annesi, 2 ağabeyi ve 3 amcası gözaltına alındı. Ağabey M.A.B, cinayeti aile meclisinin kararıyla işlediğini ağlayarak itiraf etti.   

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