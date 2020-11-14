Aile içi cinnet

İzmir Kınık’ta dün sabah Mustafa Kocabıyık (55), jandarmayı arayıp eşini ve kızını öldürdüğünü söyledi. Ailenin evine giden ekipler, Nergüzel Kocabıyık’ı (50) mutfakta, kızı Melike’yi (22) de yatak odasında bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Katil zanlısı ise balkonda sigara içerken yakalandı. Kocabıyık’ın kendisini gözaltına alan jandarmaya, “Beni neden öldürmüyorsunuz?” diye bağırdığı öğrenildi. Yakınları, zanlının 2 aydır psikolojik sorunları olduğunu, eşinin görme yetisini kaybetme tehlikesi yaşadığını, bu durumdan da kendisini sorumlu tuttuğunu anlattı.