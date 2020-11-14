Ahmet Kekeç kimdir, kaç yaşındaydı? Ahmet Kekeç neden vefat etti?

Akşam Gazetesi yazarı, Ahmet Kekeç'in koronavirüse yakalandığı geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Mehmet Hakan Kekeç sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Mehmet Hakan Kekeç sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerle açıklama yaptı;

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik.

Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.

AHMET KEKEÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Ahmet Kekeç, Akşam Gazetesi'nde yazarlık yapmaktadır. 3 Ocak 1961 Malatya doğumludur.

Sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. Star Gazetesi'nde yazarlık yapan Ahmet Kekeç, şu sıralar Akşam Gazetesi'nde yazmaktadır.

Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke Tv'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıradışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.