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  3. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e 'Şairlerin en garibi öldü' diyerek son mısrasını söyleyen şair kimdir?

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e 'Şairlerin en garibi öldü' diyerek son mısrasını söyleyen şair kimdir?

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e 'Şairlerin en garibi öldü' diyerek son mısrasını söyleyen şair kimdir"

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 4 Nisan Cumartesi günü çıkan soru…

Hasta yatağında kendisini ziyaret eden Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e 'Şairlerin en garibi öldü' diyerek son mısrasını söyleyen şair kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hasta yatağında kendisini ziyaret eden Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e 'Şairlerin en garibi öldü' diyerek son mısrasını söyleyen şair kimdir?

A: Ahmet Haşim

B: Cahit Sıtkı Tarancı

C: Orhan Veli Kanık

D: Orhan Veli Kanık

Doğru cevap: A Ahmet Haşim


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