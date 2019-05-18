Ahlatlı hayırsever iş insanı 1 tır soğan dağıttı

Memleketi Ahlat’ta ve Adana’da tarım ürünleri üzerine iş yapan Mesut Subaşı isimli iş insanı, bir tır dolusu soğanı enflasyonla mücadele kampanyasına destek amaçlı dağıttı. Temin ettiği soğanı memleketi Ahlat’ta vatandaşlara dağıtan Subaşı, enflasyonla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Ücretsiz soğan alan vatandaşlar da bu davranışından dolayı iş insanı Mesut Subaşı’ya teşekkür ettiler.

(Habertürk)