Ahıra girip dehşet saçtılar! Cirit atlarına bıçaklı saldırı

Zanlılar, kulüp yöneticisi Bahattin Özdemir’e ait 12 bin TL değerindeki atın boğazını kesip kaçtı. Atının boğazına dikiş atılan Özdemir, “Maddi değeri yüksek olan atlarımıza çocuğumuz gibi bakıyoruz. Bunu yapanlar yakalanıp cezalandırılsın” dedi.

DHA