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  3. Ahıra girip dehşet saçtılar! Cirit atlarına bıçaklı saldırı
26 Mayıs 2020 Salı 23:21 | Son Güncelleme:

Ahıra girip dehşet saçtılar! Cirit atlarına bıçaklı saldırı

Ahıra girip dehşet saçtılar! Cirit atlarına bıçaklı saldırı

Erzincan'da önceki akşam Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü'ne ait olan ahıra giren kişi veya kişiler, aralarında geçen yılın il birincisi de bulunan 6 atı dışarı çıkardı.

Zanlılar, kulüp yöneticisi Bahattin Özdemir’e ait 12 bin TL değerindeki atın boğazını kesip kaçtı. Atının boğazına dikiş atılan Özdemir, “Maddi değeri yüksek olan atlarımıza çocuğumuz gibi bakıyoruz. Bunu yapanlar yakalanıp cezalandırılsın” dedi. 

DHA


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