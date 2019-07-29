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Ağustos ayında kavurucu sıcaklar gelecek

Ağustos ayında kavurucu sıcaklar gelecek

Temmuz ayının büyük bölümü serin ve yağışlı geçti. Ağustos ayı yaklaşırken Türkiye sıcak havanın etkisi altına girdi. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı illerde termometreler 40 derecenin üstünü gösterecek.

Türkiye, temmuz ayını rüzgar, sağanak, doluyla geçirdi. Ağustos ayı yaklaşırken güneş yüzünü gösterdi. Sıcaklıklar bu hafta iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

3 BÜYÜK İLİN HAVA DURUMU

Hava Tahmin Uzmanı Elif Özmutlu, "Başkent Ankara'da önümüzdeki 3 günlük periyotta yağış beklenmiyor. Az bulutlu açık hatta açık hava hakim olacak. Gece sıcaklıkları 19 derece civarında ölçülecek, gündüz en yüksek sıcaklık 32, 33 derece bandında olacak." dedi.

İstanbul'da ise sıcaklık gece 24, gündüz 34 derecelerde olacak. İzmir'de ise perşembe günü termometreler 36 dereceyi gösterecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞACAK

Özmutlu, "Özellikle Ege'deki ve Güneydoğu'daki illerimiz için bu böyle hatta Güneydoğu Anadolu'da kimi illerde sıcaklık gündüz saatlerinde 40 dereceyi aşacak." diye konuştu.

Sıcağın yoğun olarak hissedildiği öğlen saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalı. Özellikle dışarıda çalışanlar güneşe karşı şapka ve gözlük gibi koruma önlemi almalı, gölgede kalmaya özen göstermeli.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Yağışlı hava yurdu tamamen terk etmiyor, bazı bölgelerde yer yer yağış görülecek.

Salı günü Trakya'da, çarşamba günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde perşembe günü hem Trakya hem Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yurdun kuzey kesimlerinde yerel normal seyrinde yağışlar görülecek.

Tahminlere göre yurt genelinde afet niteliğinde kuvvetli yağışlar görülmeyecek.

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