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  3. Ağrı'da hafif ticari araç, şarampole uçtu: 6 yaralı

Ağrı'da hafif ticari araç, şarampole uçtu: 6 yaralı

Ağrı'da hafif ticari araç, şarampole uçtu: 6 yaralı

Son Dakika Haberleri.. Ağrı'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Ağrı- Erzurum yolunun Saç Dağı geçidi, Ağıllı mevkisinde meydana geldi. İzmir’den Ağrı’ya giden Mustafa Yüce’nin kullandığı 04 AB 390 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. 

Kazada, sürücü Mustafa Yüce ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası yaralıları ambulanslarla Erzurum ve Ağrı'daki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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