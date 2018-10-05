Ağrı’da 1 kilo 105 gram esrar ele geçirildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin alınan istihbarat üzerine Doğubayazıt ilçesi, Ortadirek köyünde yol kontrol noktasında arama yaptığı bildirildi. Yapılan aramada, durdurulan bir araçta toplamda bin 105 gram reçine esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

(İHA)