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Ağrı seçim sonuçları açıklandı

Ağrı seçim sonuçları açıklandı

Ağrı Belediye Başkanı AK Parti adayı Savcı Sayan oldu.

Ağrı yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SAVCI SAYAN KİMDİR?

1971’de Ağrı’da doğan Savcı Sayan, İktisadı Ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra Eğitim Fakültesi’nde pedagojik eğitim aldı. Bir dönem öğretmenlik de yapan Sayan, birçok üniversite ve STK’da konferanslar vererek, çeşitli TV’lerde yorumcu olarak yer aldı.

Yazıları çeşitli gazete ve dergilerde de yayınlanan Savcı Sayan, tarım ve inşaat sektörleriyle iştigal etmektedir. Savcı Sayan evli ve bir çocuk babasıdır.

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