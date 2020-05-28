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  3. Ağrı Dağı'nda yetişen 'kurt kulağı' çiçeği güzelliği ile göz kamaştırıyor
28 Mayıs 2020 Perşembe 13:19 | Son Güncelleme:

Ağrı Dağı'nda yetişen 'kurt kulağı' çiçeği güzelliği ile göz kamaştırıyor

Ağrı Dağı'nda yetişen 'kurt kulağı' çiçeği güzelliği ile göz kamaştırıyor

İris çiçeği Ağrı Dağı'nın eteklerinde açıyor. Güzelliği ile göz kamaştıran çiçek, bölgede "kurt kulağı" olarak tanınıyor.

Dünyada nadir bölgelerde yetiştiği bilinen ve Türkiye'nin doğusunda da yetişen iris çiçeği, açtığı arazilere renk katıyor.

Bilimsel adı Iris Iberica olan çiçek, Iğdır ve bölge illerinde yöre sakinleri arasında "kurt kulağı" adıyla anılıyor.

Oldukça yüksek sapı ve büyük çiçeğiyle dikkati çeken iris çiçekleri, hayat buldukları topraklarda göz kamaştıran görüntüler oluşturuyor.

AA


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