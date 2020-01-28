Ağlatan karar... Ezip kaçan sürücüye 2.5 yıl

Jandarma, ölen kişinin Erol Canlı (33) olduğunu belirledi. Kazaya kurban gittiği ortaya çıkan Canlı’ya çarpan sürücü Nihat Koç, yakalandı. Tutuksuz yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Erol Canlı’nın boşanmasına rağmen birlikte yaşadığı eski eşi Aysel Gelebek, karar sonrası adliye bahçesinde fenalık geçirdi. Gözyaşlarına boğulan kadını avukatı ve polisler güçlükle sakinleştirdi. 3 çoğunun öksüz kaldığını söyleyen Gelebek, “Yedi duruşmadır elimden geleni yaptım. Daha ne yapabilirim bilmiyorum” diye konuştu.

(DHA)