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  3. Ağlatan karar... Ezip kaçan sürücüye 2.5 yıl

Ağlatan karar... Ezip kaçan sürücüye 2.5 yıl

Ağlatan karar... Ezip kaçan sürücüye 2.5 yıl

Muğla Ula’da 8 Aralık 2018’de yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Jandarma, ölen kişinin Erol Canlı (33) olduğunu belirledi. Kazaya kurban gittiği ortaya çıkan Canlı’ya çarpan sürücü Nihat Koç, yakalandı. Tutuksuz yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Erol Canlı’nın boşanmasına rağmen birlikte yaşadığı eski eşi Aysel Gelebek, karar sonrası adliye bahçesinde fenalık geçirdi. Gözyaşlarına boğulan kadını avukatı ve polisler güçlükle sakinleştirdi. 3 çoğunun öksüz kaldığını söyleyen Gelebek, “Yedi duruşmadır elimden geleni yaptım. Daha ne yapabilirim bilmiyorum” diye konuştu.

(DHA)


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