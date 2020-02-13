Ağırlaştırılmış müebbet nedir, kaç yıl? Ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet farkı ne?

Türkiye'yi sarsan ve kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Haberi görenler ağırlaştırılmış müebbet hakkında araştırma yapmaya başladı. Ağırlaştırılmış müebbet nedir, müebbet ile farkı ne? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

MÜEBBET NEDİR?

Müebbet hapis; bir kişinin işlediği suç karşılığı olarak verilen bir ceza türüdür. Müebbet hapis cezası alan kişi ömür boyu bu cezayı çekecektir.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET NEDİR?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eden, fakat Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile buna ilişkin tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen hapis cezası türüdür. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Türkiye'de idam cezasının kaldırıldığı 2002 yılından sonra, bu cezanın yerine ikame edilmiştir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi sırasında kişinin sıkı bir şekilde güvenlik altında olması gerektiği kanunen belirtilmiştir. Ağırlaştırılmış müebbet yine ömür boyu sürecek bir cezadır ancak kişinin tavrına göre bu süre 30 yıl sürebilir. Bazı davalarda kişi 2 kere ağırlaştırılmış müebbet ya da müebbet alabilir bu durumlarda içeriden çıkması için en az 60 yıl geçmesi gerekmektedir.

MÜEBBET HAPİS HANGİ SUÇLULARA VERİLİR?

Tecavüz ve tecavüz sonucu öldürme,

Terör,

Cinayet

İsyan,

Suikast gibi suçlar sonucunda verilir.

Bu yazımızda müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedir, kimlere verilir, kaç senedir, müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası arasındaki farklar nelerdir gibi çeşitli bilgilere yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Bu cezanın çerçevesi Türkiye'de cezaların infazına ilişkin temel kanun olan 5275 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun” tarafından belirlemektedir. Bu maddede düzenlenen infaza göre hükümlü, tüm hapislik yaşantısını tecritte, tek başına geçirmek zorundadır.

MÜEBBET HAPİS HÜKÜMLÜSÜ KISITLAMALARI NELER?

Diğer hükümlülerin haftada bir telefon ve ziyaret hakkı varken bu cezanın uygulandığı hükümlüler bu haklardan 15 günde bir yararlandırılmaktadır.

Üstelik de diğer hükümlüler üçüncü dereceye kadar “kan ve kayın hısımları” ile akraba olmamalarına rağmen adlarını vereceği üç kişi ziyaret edebilirken bu cezanın uygulandığı hükümlüler sadece eşi, alt soyu, üst soyu ve vasisi ziyaret edebilmektedir. Üstelik de aynı anda birden çok ziyaretçiyle görüşme imkanı tanınmadığı için bu hükümlüler diğer akrabalarını bir daha hiç görememek bir yana ailesini de bir daha hiçbir zaman bir arada görememektedir.

Bu kanuna göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen hükümlüler hapishanelerde sosyal aktivitelerden yararlanması da mümkün değildir. Eğer hapishane idaresi izin verirse günde bir saat kendi ünitesinde kalan diğer hükümlüleri görebilir ki görebileceği hükümlü sayısı en fazla ikidir. Sosyal olarak neredeyse tam bir izolasyon söz konusudur. Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez. Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz.

Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkum koğuşlarında uygulanır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkUm edilmiş olanlar 30 yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 24 yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.