Afyonkarahisar'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 30 kişi de yaralandı.
Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 turist yaralandı.
Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen tur otobüsü, Şuhut-Dinar kara yolunun Çiçektepe mevkisinde kontroldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
AA