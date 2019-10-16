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  3. Afyonkarahisar'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Afyonkarahisar'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Afyonkarahisar'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 30 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 turist yaralandı.

Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen tur otobüsü, Şuhut-Dinar kara yolunun Çiçektepe mevkisinde kontroldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA

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