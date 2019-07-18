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  3. Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

 Yunus Aydoğdu idaresindeki 34 HEL 94 plakalı minibüs, Sandıklı-Hocalar kara yolunun 22. kilometresinde, karşı yönden gelen Halil Kılıç yönetimindeki 20 UF 105 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan Zeki Aydoğdu ve Zahide Kılıç yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücüsü Kılıç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Kılıç, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

AA

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