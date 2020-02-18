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Afyonkarahisar'da kaybolan kadın korkunç halde bulundu

Afyonkarahisar'da kaybolan kadın korkunç halde bulundu

Afyonkarahisar'da 6 gün önce kaybolan Dursiye Sağlam'ın cesedi yanmış halde bulundu, bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar-Çobanlar kara yolunun Sülümenli beldesi mevkisinde, yanmış bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı aldı. Ekipler, Çobanlar yolu geliş istikametinin kenarında bir çukurun içerisinde yarı yanmış haldeki kadın cesedini buldu.

Cesedin 6 gün önce Afyonkarahisar'da kayıp olduğu bildirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan Dursiye Sağlam (44) olduğu tespit edildi.

Savcılık incelemesinin ardından Sağlam'ın cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, polis ekiplerinin, cinayetle ilgili A.C.'yi gözaltına aldığı ve zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Osmangazi Mahallesi'nde bir otelde çalışan Dursiye Sağlam, 11 Şubat'ta gece iş yerinden ayrılmış, Kanlıca Mahallesi'ndeki evine gitmeyince ailesi ertesi gün durumu polise bildirmişti. 

(AA)


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