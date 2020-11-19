Afyonkarahisar'da hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İzmir'in Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekipleri, birçok suçtan aranan ve hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.K'nın içinde bulunduğu aracın, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda seyahat ettiğini belirledi.

Hükümlünün bilgileri ve araç durumu Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne iletildi. Dazkırı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde aracı durdurdu.

Kendisini "A.K" olarak tanıtan şüphelinin, kimlik ve parmak izi sorgulamasında S.K. olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Dinar Kapalı Cezaevine gönderildi.