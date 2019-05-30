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30 Mayıs 2019 Perşembe 14:33 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 14:33

Kuyumcu dükkanından 35 bin liralık küpe çaldılar

Kuyumcu dükkanından 35 bin liralık küpe çaldılar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kuyumcu dükkanına giren, yüzleri peçeli 3 kadın, 35 bin lira değerindeki küpeleri çaldıktan sonra kaçtı. Polis, hırsızlarla bağlantılı olduğu şüphesiyle 1 kişiyi gözaltına aldı.

Şuhut merkezdeki kuyumcu dükkanına, saat 12.00 sıralarında giren, yüzleri peçeli 3 kadın, kuyumcu Yalçın Yener'i oyalayarak, el çabukluğuyla 35 bin lira değerindeki küpeleri çaldı. Kadınlar dükkandan ayrıldıktan sonra tezgahtaki küpelerin olmadığını fark eden Yener, polise haber verdi. Polis, ihbar üzerine hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında hırsızlarla bağlantılı olduğu düşünülen M.P., yönetimindeki 06 AN 2185 plakalı aracı durdurularak, gözaltına alındı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen M.P.'nin işlemleri sürdürülürken, 3 kadının yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

(DHA)

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