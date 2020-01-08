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  3. Afyon'da okullar tatil mi? 8 Ocak'ta kar tatili oldu mu? Gözler Afyon Valiliğinde

Afyon'da okullar tatil mi? 8 Ocak'ta kar tatili oldu mu? Gözler Afyon Valiliğinde

Afyon'da okullar tatil mi" 8 Ocak'ta kar tatili oldu mu" Gözler Afyon Valiliğinde

Afyon’da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 8 Ocak’ta Afyon’da okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; AfyonKarahisar’da havanın 2°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı olması bekleniyor. Peki okullar tatil olacak mı?

8 Ocak’ta Afyon’da okullar tatil mi? sorusu ile ilgili Afyon Valiliği son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; AfyonKarahisar’da havanın 2°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı olması bekleniyor. Vatandaşlar bu açıklamaları ardından okulların tatil olup olmadığını öğrenmek istiyorlar.

AFYON’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Afyon’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AFYON HAVA DURUMU

AfyonKarahisar’da havanın 2°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.


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