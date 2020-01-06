Afyon'da okullar tatil mi? 6 Ocak Afyon son dakika okullar tatil mi?
Afyon'da okullar tatil mi? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Afyonkarahisar’da hava 1 derecelerde. Afyon'daki yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. 6 Ocak Afyon son dakika okullar tatil mi? sorusunun yanıtı haberimizde..
Afyon'da okullar tatil mi? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, Afyon ve çevresinde yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öğrenciler 6 Ocak Afyon son dakika okullar tatil mi? merak ediyor. İşte yanıtı..
AFYON’DA OKULLAR TATİL Mİ?
Afyon'da bugün okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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