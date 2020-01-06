Afyon'da okullar tatil mi? 6 Ocak Afyon son dakika okullar tatil mi?

Afyon'da okullar tatil mi? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, Afyon ve çevresinde yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öğrenciler 6 Ocak Afyon son dakika okullar tatil mi? merak ediyor. İşte yanıtı..

AFYON’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Afyon'da bugün okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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