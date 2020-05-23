Afyon bayram namazı vakti 2020! Afyon Ramazan Bayramı namazı ve duha saat kaçta kılınacak?

Afyon Ramazan Bayramı saat kaçta kılınacak? Sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Afyon’da yaşayan vatandaşlar kendi illerinin bayram namazı saatlerini merak ediyor. Hz. Muhammed (s.a.v) bayramların önemi ile ilgili bir hadiste, "Allah Teâla size o iki bayram günlerine bedel, onlardan daha hayırlı iki bayram günü ihsân etmiştir" buyurmuştur. Bu sene koronavirüs salgını nedeni ile camilerde bayram namazı kılınmayacak. Diyanet bayram namazı yerine duha namazı kılınabileceğini duyurdu. Bayram namazı saatinden sonra kılınacak olan duha namazı merak ediliyor. Tüm İslam alemi tarafından sevinç ve heyecanla beklenen bayram ve duha (kuşluk) namazı vakitlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

AFYON RAMAZAN BAYRAMI SAAT KAÇTA KILINACAK?

2020 yılı Ramazan Bayramı namazı Afyon’da 06:12’de kılınıyor.

DİYANET BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İL İL RAMAZAN VAKİTLERİ

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet edilir.

-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

-Sübhaneke'yi okunur.

-Euzü-besmele çekilir.

-Fatiha Suresini okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur.

-Rüku'ya gidilir.

-Secdeye gidilir. Doğrulunur, ardında tekrar secdeye gidilir.

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-Ayağa kalkarak kıyama durulur.

-Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur.

-Rükuya gidilir.

-Secdeye gidilir. Doğrulunur ve ardından tekrar secdeye gidilir.

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tekrarlanır.

DİYANET'İN BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI

Din İşleri Yüksek Kurulunun Kovid-19 nedeniyle bayram namazıyla ilgili aldığı kararda, İslam'da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban Bayramlarının kabul edildiği ve her ikisi için de bayram namazlarının meşru kılındığı belirtildi.

Hazreti Muhammed'in ve ashabının uygulamasına göre, kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekat olan bayram namazlarının daima geniş alanlarda ve cemaatle kılındığı, ardından da bayram hutbesi irad edilerek bu hususta bir icma oluştuğu belirtilen açıklamada, fıkıh mezheplerince bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşlerin ileri sürüldüğüne işaret edildi.

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmanın, Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre ise sünnet olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hanefi mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekat olarak duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehaptır.

Şafii mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir."

BAYRAM ÂDÂBI NEDİR?

Bayram günlerinde erken kalkmak, yıkanmak, dişleri temizleyerek misvaklamak, güzel kokular sürünmek, elbiselerin en temiz ve güzelini giyinmek, Hak Teâlâ'nın nimetlerine şükür için sevinçli görünmek, rastladığı din kardeşlerine karşı güler yüzlü olmak, mümkün mertebe çok sadaka vermek, Bayram gecelerini ibâdetle ihyâ etmek bayram âdâbındandır.

Bayram günlerinde Müslümanların birbirlerini tebrik etmeleri, birbirleriyle müsafahada bulunarak hayır ve mağfiret duaları yapmaları yine bayram edebleri arasındadır. Ayrıca bayram hürmetine dargınlar barışmalı, birbirlerinde hakları olanlar o hakları birbirlerine helâl etmeli, dost ve akraba ziyaretleri yapılmalı, ailenin küçükleri ailenin büyüklerinin ziyaretine giderek ellerini öpüp hayır dualarını almalı, gönüllerini hoş etmelidir.