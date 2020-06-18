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  3. Affetmeyen kızına kurşun
18 Haziran 2020 Perşembe 01:51 | Son Güncelleme:

Affetmeyen kızına kurşun

Affetmeyen kızına kurşun

Diyarbakır Ergani'de babasından boşanan annesiyle birlikte yaşayan Merve Konukoğlu (20), 10 gün sonraki üniversite sınavına girmek için ağabeyinin Elazığ'daki evine geldi. Kızının kentte olduğunu öğrenen baba Mikail Konukoğlu (63), dün sabah Merve'yi görmeye gitti.

GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Genç kız görüşmek istemeyince tartışma çıktı. Cani baba, silahıyla kızına 3 el ateş etti, sonra kendini vurdu. Merve hayatını kaybederken, durumu ağır olan katil zanlısı tedaviye alındı. Merve’nin Twitter’da 1 hafta önce “Herkesi affederim babamı asla” paylaşımını beğendiği öğrenildi. 

PAYLAŞIMDAN 4 AY SONRA AYNI SON!

Merve’nin babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız cinayetiyle ilgili “Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor. Her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız keşke’ dediği ortaya çıktı.

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