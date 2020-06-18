Affetmeyen kızına kurşun

GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ



Genç kız görüşmek istemeyince tartışma çıktı. Cani baba, silahıyla kızına 3 el ateş etti, sonra kendini vurdu. Merve hayatını kaybederken, durumu ağır olan katil zanlısı tedaviye alındı. Merve’nin Twitter’da 1 hafta önce “Herkesi affederim babamı asla” paylaşımını beğendiği öğrenildi.

PAYLAŞIMDAN 4 AY SONRA AYNI SON!



Merve’nin babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız cinayetiyle ilgili “Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor. Her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız keşke’ dediği ortaya çıktı.