Afaki ne demek, nedir? Afaki ne anlama geliyor?

Afaki, Arapça kökenli bir kelime olarak sıkça kullanılan ifadelerden biridir. Türk Dil Kurumu (TDK), resmi internet sitesinde afaki kelimesinin anlamına yer verdi. Sıfat cümlelerinde kullanılan afaki genel olarak önemsiz anlamını taşır.

AFAKİ NE DEMEK, NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK), afaki kelimesin çevrim içi sözlük sayfasında yayınladı. Buna göre afaki, gereksiz, önemsiz ya da bir kaynağa dayanmayan, hayali olarak açıklanmaktadır.

Kelime dilimize Arapça'dan geçmiştir ve sıfat cümlelerinde kullanılır.

Afaki kelimesine örnek cümle:

Biraz afaki sohbetten sonra oradan kalktık.

Gündelik yaşamda çok sık karşılaşılmasa bile farklı kitaplarda ve yazılı metinlerde fazlaca öne çıkan kelimeler arasında yer alıyor.