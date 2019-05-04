AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi! Kurtarılması 3 saat sürdü

Kent merkezine bağlı Karşılar köyü kırsalına giden Aydın Akın (45), bölgede dolaşırken dengesini kaybedip 15 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı.

Durumunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren ve yardım isteyen Akın'ın kurtarılması için bölgeye ambulans ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Sağ bacağının kırıldığı anlaşılan Akın, AFAD ekiplerinin 3 saatlik çabasıyla olay yerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akın, ambulans ile Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(AA)